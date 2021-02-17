Rusya'nın enerji dışı ihracatı artışını sürdürüyor
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Rusya'nın enerji dışı ihracatı artışını sürdürüyor

17.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57
Rusya'nın enerji dışı ihracatı artışını sürdürüyor

Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 161 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 161 milyar dolara çıktı.

Rusya İhracat Merkezi Genel Müdürü Veronika Nikişina, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatının "tüm zorluklara rağmen" geçen yıl rekor düzeye ulaştığını belirtti.

Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatının 2019'da 155 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Nikişina, "2020'de ise 2019'a kıyasla yüzde 4 artarak 161 milyar dolara çıktı." ifadesini kullandı.

Ülkenin enerji kaynakları dışı ihracatında en büyük payın 16,3 milyar dolarla Çin'e ait olduğuna işaret eden Nikişina, "Kazakistan 12,2 milyar dolar, Belarus 9,3 milyar dolar, Türkiye 8,1 milyar dolar ve Hollanda ise 6,2 milyar dolarla en büyük paya sahip ülkeler oldu." dedi.

Nikişina, Rusya'nın "Uluslararası İş birliği ve İhracat" projesi kapsamında 2030 yılına kadar enerji kaynakları dışı ihracatını yüzde 70 artırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük enerji kaynağı ihracatçılarından Rusya'nın petrol ihracatı geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72,3 milyar dolara gerilemişti.

Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri de söz konusu dönemde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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