Rusya'nın En İyi İşvereni Rosatom

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, 'Rusya'daki en iyi işverenler' kategorisinde birinci oldu.

Dünyanın en büyük iş ve işçi bulma kurumlarından olan HeadHunter'ın en iyi işverenlerin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmanın 2018 yılı sonuçları belli oldu. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, 'Rusya'daki en iyi işverenler' kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Sonuçlar 25 Mart'ta medya organı RBC'de yayınlandı. Aynı kategoride başka bir Rus devi 'Gazprom Neft' şirketi ikincilik alırken, üçüncü sırada ise 'Sibur' yer aldı.

Markalaştırma Merkezi Müdürü Nina Osvitskaya, ROSATOM'un Rusya'daki en iyi işveren ödülünü altıncı kez kazandığını belirterek, "Şirket, sadece ödül tarihindeki en büyük sıçramayı yapmakla kalmadı, aynı zamanda bu güçlü rekabet ortamında bir kez daha liderliği kimseye bırakmadı. Nükleer bir işveren olarak ROSATOM kariyer fırsatları, gelenekleri, değerleri ve en iyi staj imkanları ile pazarda aktif olarak yer almaya devam edecektir" dedi.

ROSATOM İnsan Kaynakları Müdürü Tatyana Terentyeva ise, şirketin ileri teknoloji alanında küresel lider pozisyonunda bulunduğunu ifade ederek, "Eş zamanlı olarak dünyanın 12 ülkesinde bulunan 36 güç ünitesinin yapımına devam ediyoruz. Özellikle bizimle iş hayatına başlayan çalışanlarımız, uluslararası işlerimizde kültürlerarası, disiplinler arası ve fonksiyonlar arası projelerde çalışma fırsatını daha sık yakalıyor. Örneğin sistemimizde sadece yazılım geliştiricileri, kalite kontrol uzmanları ve veri yöneticileri için bin yeni uzman ilanı yer alacak" diye konuştu.

Terentyeva, sözlerine şöyle devam etti:

"ROSATOM'da farklı kariyer yönelimleri bulunuyor. Yöneticilik üzerine, uzmanlık konularında veya proje bazlı olarak iş hayatına başlayanlar, mevcut çalışanlarımız seviyesine gelene kadar sıkı bir denetimden geçiyorlar. ROSATOM'a ülkenin ve dünyanın en iyileri başvuruyor. Bizimle başlayanlar arasında üniversitelerinden en az ortalama 4.7 diploma notu ile mezun olan öğrenciler yer alıyor. Her üç gençten birinin Rusya'nın en prestijli diploması 'kırmızı diploması' var." - MERSİN

Kaynak: İHA