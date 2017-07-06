Rusya'nın En Çok Silah Sattığı Bölgeler Açıklandı

Rus Silah İhracat Şirketi (Rosoboroneksport) Genel Müdürü Aleksandr Miheev, Rusya'nın silah ihracatının yarısının Çin, Hindistan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapıldığını söyledi.



Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Miheev, "Ağırlıklı olarak silah ihraç ettiğimiz piyasalar ihracat hacmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu ülkeler arasında Kuzey Afrika, Ortadoğu, Hindistan ve Çin yer alıyor" dedi.



Miheev, diğer piyasalarda rekabetin daha yüksek olduğunu belirterek, "Orada Avrupa ve ABD'nin ürettiği silahları kullananlar ile karşı karşıya kalıyoruz" diye ekledi. - Moskova