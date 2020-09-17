Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu

Lukoil, 2019'da Rusya'nın en büyük özel şirketi konumunu korurken, enerji şirketi Surgutneftegaz ikinci, perakende şirketi X5 ise üçüncü oldu.

Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu
17.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:34

Lukoil, 2019'da Rusya'nın en büyük özel şirketi konumunu korurken, enerji şirketi Surgutneftegaz ikinci, perakende şirketi X5 ise üçüncü oldu.

Ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan "Rusya'nın en büyük özel şirketleri" listesinde petrol şirketi Lukoil, geçen yıl elde ettiği 7,8 trilyon rublelik gelir ile ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, geçen yıl 1,8 trilyon ruble gelir elde eden petrol ve doğal gaz şirketi Surgutneftegaz geliyor.

Perakende şirketi X5 ise 1,7 trilyon rublelik geliriyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Erman Ilıcak'ın Rusya'da 1993 yılında kurduğu Rönesans İnşaat ise geçen elde ettiği 160 milyar rublelik gelirle listenin 65'inci sırasında kendisine yer buldu.

Derginin haberine göre, Rus ekonomisindeki durgunluk listedeki şirketlerin gelirlerine de yansıdı. Listedeki şirketlerin toplam gelirleri 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artarken, söz konusu artış geçen yıl yüzde 12 düzeyinde kaldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aytaç Ağırlar Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Fatih Terim
Daha Fazla Erkek Çocuk Karar Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 11:59:03. #1.14#
title