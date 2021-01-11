Rusya'nın en büyük havalimanında yolcu trafiği yüzde 60 azaldı
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Rusya'nın en büyük havalimanında yolcu trafiği yüzde 60 azaldı

11.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:34
Rusya'nın en büyük havalimanında yolcu trafiği yüzde 60 azaldı

Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da yolcu trafiğinin 2020'de yüzde 60 azalarak 19,7 milyon kişiye düştüğü bildirildi.

Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da yolcu trafiğinin 2020'de yüzde 60 azalarak 19,7 milyon kişiye düştüğü bildirildi.

Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Şeremetyevo'da geçen yıl gerçekleştirilen uluslararası uçuşlarda taşınan yolcu sayısının 2019'a kıyasla yüzde 77 azalarak 6,3 milyon kişiye düştüğü bilgisine yer verildi.

Uluslararası uçuşlarda en popüler şehirlerin arasında İstanbul ve Antalya'nın da yer aldığının belirtildiği açıklamada, "İç hatlarda ise yolcu trafiği 2019'a kıyasla yüzde 43 azalarak 13,4 milyon kişiye düştü. Şeremetyevo'da toplam yolcu trafiği ise 2020'de yüzde 60 azalarak 19,7 milyon kişiye geriledi." ifadesine yer verildi.

Şeremetyevo'dan 2019'da yapılan uçuşlarda yaklaşık 50 milyon yolcu taşınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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