Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor

Rusya dört şehirden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rusya dört şehirden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita'da bulunan havalimanlarından da Türkiye'ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şehirlerden Mısır'a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak'la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

 Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ferhan Şensoy
Spor Diego Okan Buruk Alper Yılmaz Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:32:38. #1.11#