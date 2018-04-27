Rusya'nın Domates İthalatındaki Firma Sınırlamasını Kaldırması

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın, yaş meyve sebze ihracatçısında büyük memnuniyet uyandırdığını bildirdi.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, Türk menşeli domates ithalatında uygulamakta olduğu firma kısıtlamasını, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla kaldıracağını, konu hakkında otorite olan Rusya Federal Bitki ve Karantina Sevisi tarafından açıklandığını anımsattı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'den domates ithalatının şirketlere göre değil, hastalık bulunmayan bölgelere göre karar verileceğinin belirtildiğini aktaran Kalyoncu, bunun için de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının garantisinin talep edileceğine vurgu yapıldığını kaydetti.

"Sektör ihracatı daha da üst noktalara ulaştırılacak"

Kalyoncu, domates ihracatında Rusya Federasyonu'nun sektörün en büyük pazarı olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıllarda kriz öncesinde domates ihracatının yaklaşık yüzde 55'lik kısmı Rusya Federasyonu'na yapılmaktaydı ancak firma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 1 Ocak-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na ihraç edilen domates ihracatımız 17 bin 227 ton karşılığı 15 milyon 936 bin 323 dolar olarak çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın, yaş meyve ve sebze ihracatçısında büyük memnuniyet uyandırdığını vurgulayan Kalyoncu, "Konuda emeği geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile Ekonomi Bakanlığı yetkililerine sektör adına şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Rusya Federasyonu makamlarına da konu hakkında yasaklamanın kaldırılması nedeniyle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye- Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha üst noktalara ulaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de hızlı şekilde gelişti. Bu durum sektör ihracatını da daha üst noktalara ulaştıracaktır."