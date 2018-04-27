Rusya'nın Domates İthalatında Firma Sınırlamasını Kaldırması

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın domates ithalatında firma sınırlamasını kaldırmasına ilişkin, "Bugün aldığımız haberle, uçak krizinin tüm emareleri iki milletin üzerinden kalkmış oldu. Bütün sektörler olarak çok mutluyuz. Sektörümüz ve birliklerimizle bu nahoş duruma çok dik ve omurgalı şekilde direndik." dedi.

Bahar, BAİB'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Nisan itibarıyla Rusya'nın domatesle ilgili uyguladığı "nahoş" listenin ortadan kalktığını söyledi.

Haberi bugün aldıklarını, Bakanlık yetkililerinin de durumu onayladığını belirten Hakkı Bahar, uçak krizinden sonra iş birliği yapmaya mecbur ve buna muktedir olan Rus ve Türk milletinin artık bu problemi, son pürüzlerin de ortadan kaldırılmasıyla aştığını belirtti.

Kısıtlamanın kalkması için Türk yetkililerin büyük emek harcadığına dikkati çeken Bahar, "Konuyla ilgili yoğun gayret sarf eden Cumhurbaşkanı'na, Ekonomi ve Dışişleri bakanları ile bürokratlarımız ve tüm sektörümüze teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bir daha böyle standart dışı liste uygulamasıyla karşı karşıya kalmayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya'nın aynı jeopolitik düzlemde yaşayan iki millet olduğunu ifade eden Hakkı Bahar, Türkiye'nin Rusya ile daha çok yapacak işi olduğunu dile getirdi.

"Biz bütün sektörler olarak çok mutluyuz"

Kararla bütün sektörün mutlu olduğunu aktaran Bahar, "Bugün aldığımız haberle, uçak krizinin tüm emareleri iki milletin üzerinden kalkmış oldu. Bütün sektörler olarak çok mutluyuz. Sektörümüz ve birliklerimizle bu nahoş duruma çok dik ve omurgalı şekilde direndik." diye konuştu.

Rusya'ya 350 bin tonun üzerinde domates ihracatı yapıldığını kaydeden BAİB Başkanı Bahar, kısıtlamalar nedeniyle sadece 50 bin ton limitli az sayıdaki firmaya izin verildiğini hatırlattı.

Uçak krizinden önceki minimum rakamlara gelme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Bahar, "Rusya ile Türkiye'nin domates ihracatı ağırlıklı olarak kasım ve nisan arasında gerçekleşiyor. Sezonu çok güzel bir haberle bitirdik. Kasıma kadar teknik anlamda daha donanımlı olmak için çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

"Hükümet süreci son derece iyi yönetti"

Hakkı Bahar, uçak krizinden sonra sektör olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak devletin bu yaralarına merhem olduğunu hatırlattı.

Bu süreçten tecrübe edindiklerini anlatan Bahar, şöyle devam etti:

"Hükümet süreci son derece iyi yönetti. Türkiye usule aykırı bir yola tevessül etmedi. Devletimiz de son derece güzel yönetilince bu iş halloldu. Avrupa'da daha nitelikli farklı pazarlara açılma mecburiyetimiz var. Ticaretimizi geliştirmemiz lazım. Domateste en son bıraktığımız nokta 350 bin tonun üzerindeydi. En önemli konu pazar çeşitliliği."