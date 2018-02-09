Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Yüzde 16,5 Arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlasının, geçen ay (ocak) 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 13,7 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının geçen ay, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,11 yükselerek 37,9 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 23,9'luk artışla 24,2 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Rusya'nın ana ihracat ürünlerinde yaşanan olumlu fiyat seyrinin, ihracat hacmine olumlu katkı yaptığına işaret edilen açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,5 artarak 13,7 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.