Rusya'nın dev projesine ABD'den engel

Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması için büyük çaba sarf eden ABD şimdiden projeye dahil olan şirket ve kuruluşlara yaptırım kararı için temsilciler meclisine teklif sundu.

Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşması için çalışması yürütülen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına karşı ABD'nin projeyi engelleme çalışmaları hala sürüyor. Daha önce bu projenin içerisinde bulunan ülkeleri yaptırımla tehdit eden Amerika bu kez projenin içerisinde yer alan uluslararası şirketlere yaptırım çalışması başlattı. Konuyla ilgili Amerikalı senatörler temsilciler meclisine teklif sundu.

Bu teklife göre projede yer alan şirketlere ABD ihracat lisansı verilmesinin reddedilmesi ve iptal edilmesi, 1 yıldan fazla 10 milyon dolardan fazla kredi taleplerinin reddedilmesi, ABD hükümetinin fonları ve sermayesiyle çalışma yasağı getirilecek. senatörler Ted Cruz, Jean Shahin, John Barraso ve Tom Cotton tarafından yazılan teklifin yazımının Mayıs ayı ortalarında yazılara meclise gönderildiği fakat teklif içeriğinin bugün kamuoyuna açıldığı öğrenildi.

ABD'nin ve Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor. Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA