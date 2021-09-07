Rusya'nın Çuvaşistan bölgesinde ekinlerin kuraklık sonucu yok olması nedeniyle acil durum ilan edildi
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Rusya'nın Çuvaşistan bölgesinde ekinlerin kuraklık sonucu yok olması nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'nın Çuvaşistan bölgesinde ekinlerin kuraklık sonucu yok olması nedeniyle acil durum ilan edildi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyetinde, yaşanan kuraklık sonucu ekinlerin yok olması nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyetinde, yaşanan kuraklık sonucu ekinlerin yok olması nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

Çuvaşistan Cumhurbaşkanı Oleg Nikolayev, bölgede yaşanan kuraklıkla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ekinlerin kuraklık sonucu "ölmesinin" çiftçilerin zarara yol açtığını belirten Nikolayev, bunun için acilen tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Nikolayev, "Bu nedenle, bugün itibarıyla Çuvaşistan'da bölgesel çapta acil durum ilan edildi." ifadesini kullandı.

Çuvaşistan Belediyesinin verilerine göre, bölgede tarıma elverişli 5,7 bin hektarlık alanda 300 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar) zarar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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Rusya'nın Çuvaşistan bölgesinde ekinlerin kuraklık sonucu yok olması nedeniyle acil durum ilan edildi - Haberler
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