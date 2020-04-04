Rusya'nın Covid-19 aşısı Haziran ayında insanlarda denenecek
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Rusya, Güncel

Rusya'nın Covid-19 aşısı Haziran ayında insanlarda denenecek

Rusya'nın daha önce duyurduğu korona virüsü aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı duyurularak insanlarda Haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı.

04.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:00
Rusya'nın Covid-19 aşısı Haziran ayında insanlarda denenecek

Rusya'nın daha önce duyurduğu korona virüsü aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı duyurularak insanlarda Haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı.

Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı. Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, "Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor. Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak" dedi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada 78 bölgede toplam vakanın 4 bin 731'e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 43'e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova Bölgesi'nde görüldü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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