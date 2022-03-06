Rusya'nın bombalarından korkan engelli çocuk hastane bodrumuna sığındı

Rusya'nın saldırılarından korkan Ukraynalı yürüme engelli çocuk, başkent Kiev'deki bir hastanenin bodrumuna sığındı.

Üç yıldır yürüyemeyen 12 yaşındaki Anastasia, 24 Şubat'ta başlayan saldırılardan çok korktu.

Anastasia, hastanede kalmasını gerektirecek bir tedavi almasa da güvenli olduğu için Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin bodrumunda kalmak istedi.

Hastane yönetiminin de onay vermesiyle Anastasia, annesiyle beraber bodrum katındaki koridorlara serilen bir yatakta uyumaya başladı.

Anastasia'nın annesi Iryna, AA muhabirine, "Her şeyin başladığı günden beri buradayız. Buraya (sığınağa) alındık." dedi.

Anastasia'nın dışarı çıkmak istemediğini dile getiren anne, "Durumdan korkuyor ve (hastaneden) çıkmak istemiyor ve gelip onu alma imkanı yok. Biz her zaman buradayız. O, her zaman burada, yemek alıp, yıkanmak için yukarı çıkıyorum ama genel olarak sürekli buradayız." diye konuştu.

Anastasia ise saldırılara ilişkin "korkunç" ifadesini kullandı.

Hastanenin basın sorumlusu Lydia, "Şimdi Ruslar evleri bombalamadıklarına dair birçok dezenformasyon yapıyor ama bunun doğru olmadığını hastanede görüyoruz. Çünkü savaş sırasında çoğu çocuk 10'dan fazla yaralı tek başına hastanemize getirildi. Rus ordusunun ateş açması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti. Bir çocuk bize ölü olarak getirildi." ifadelerini kullandı.

Lydia, Rusların bir araca ateş açması sonucu bir çocuğun öldüğünü, kardeşinin ise yaralandığını aktardı.

Hastanede çocukların tedavilerinin devam ettiğini anlatan basın sorumlusu, "Yolculuktan sağ çıkabilecek durumda olan pek çok çocuğu, başka ülkelere tahliye ettik. Son 24 saatte hastanede yedi ameliyat yaptık. Bunlar yeni doğan ameliyatları, kafadaki beyin cerrahisi ameliyatları ve ortopedik ameliyatlardı. Artık sadece çocuklara değil yetişkinlere de yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

"Kimse onların güvenliğini garanti edemiyor"

Lydia, Rus ordusunun hem hastaneleri hem de ambulansları bombaladığını belirterek, "Topçu ateşi sonucu hastanemiz de zarar gördü, çocukların bulunduğu binalardan birinin camlarına üç kurşun isabet etti. Kimse yaralanmadı, herkes odadan tahliye edildi. " ifadesini kullandı.

Yakınlarda bir yere bir top mermisinin düştüğünü kaydeden Lydia, "Bir tür patlama oldu, tüm pencerelerimiz, tüm kapılar sarsıldı. Bu nedenle hastalarımız için korkuyoruz. Tıbbi bakım sağlayabilsek de ne yazık ki şu anda kimse onların güvenliğini garanti edemiyor." dedi.

BM rakamlarına göre, 24 Şubat'ta başlayan savaşta bugüne kadar Ukrayna'da en az 351 sivil öldü ve 707 kişi yaralandı.

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısını 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

BM Mülteci Ajansı da, 1,3 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.