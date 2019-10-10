Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık.

10.10.2019 20:46
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia:

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor."

Kaynak: AA
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