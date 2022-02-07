Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Nebenzya'nın kendisini karantinaya aldığı belirtilerek, "Bugün Vasiliy Nebenzya'nın testi pozitif çıktı. Daimi temsilci kendini izole ediyor ve test sonuçları negatif olduğunda yüz yüze çalışmaya dönecek" denildi.

BM'deki diğer misyon çalışanlarına da sürekli korona virüs testi yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Daimi misyon çalışanları düzenli olarak Covid-19 için kontrol ediliyor. Bu özellikle Birleşmiş Milletler merkezindeki yüz yüze çalışmalara katılan diplomatlar için geçerlidir" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel