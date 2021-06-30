Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'ya göre Myanmar'da ordu siyasi sahnenin bir parçası
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'ya göre Myanmar'da ordu siyasi sahnenin bir parçası

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'ya göre Myanmar'da ordu siyasi sahnenin bir parçası
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Myanmar'da darbe yapan ordunun siyasi sahnenin bir parçası olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Myanmar'da darbe yapan ordunun siyasi sahnenin bir parçası olduğunu söyledi.

Nebenzia, BM binasında gazetecilere verdiği demeçte, "Ordu, Myanmar'daki siyasi sahnenin bir parçası olmaya devam edecek. Mevcut olaylardan önce de öyleydi." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Myanmar ordusuna silah satmasıyla ilgili bir soruya da Nebenzia, "Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan herhangi bir silah ambargosu var mı? Bunun cevabını vereyim, öyle bir yasak yok." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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