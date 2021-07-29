Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski, Türkiye'nin ülkesi için önemli bir komşu olduğunu söyledi Açıklaması
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski, Türkiye'nin ülkesi için önemli bir komşu olduğunu söyledi Açıklaması

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski, Türkiye'nin ülkesi için önemli bir komşu olduğunu söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, Türkiye'nin, ülkesi için önemli bir komşu olduğunu vurgulayarak, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ gibi konularda birlikte çalıştıklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, Türkiye'nin, ülkesi için önemli bir komşu olduğunu vurgulayarak, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ gibi konularda birlikte çalıştıklarını belirtti.

BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına konuşan Polyanski, Türkiye ile ilgili bir soruya, "Türkiye, yüzyıllar öncesine dayanan ilişkilerimizin olduğu komşu bir ülkedir. Bizim için önemli bir ortağı temsil ediyor ve Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve çatışmaların yaşandığı ülkelerle ilgili dosyalarda birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Polyanski, Ankara'nın uluslararası barış ve güvenlik için çalıştığına dikkati çekerek, "Türkiye dünya barışını korumak için tüm bu dosyalarda anlaşmaya varmak istiyor ve bu konulara çözüm bulunacağına dair Ankara'dan garantimiz var." dedi.

"'Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması' 6 ay sonra otomatik uzamıyor"

Dmitry Polyanski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), 9 Temmuz'da aldığı, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılması kararının, bir yılı kapsadığı iddialarını reddetti.

"Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması" olarak bilinen kararda, 6 ay sonra otomatik bir uzatma olmadığını savunan Polyanski ???????, "Bu yardım mekanizmasıyla ilgili kararda otomatik bir uzatma yoktur. 6 ay sonra mekanizmada değişiklik olup olmadığını, ne kadar şeffaf olduğunu, savaş hatlarının ötesinde yardım mekanizmasına neden başvurulmadığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'de 9 Temmuz'da yapılan kapalı oturumda, "Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması" olarak nitelendirilen Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması oy birliğiyle kabul edilmişti.

Suriye'ye uluslararası insani yardımlar, 2020'ye kadar 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken, Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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