"Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilk 2'si Belarus'ta gerçekleşirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile 3'üncü müzakereler hakkında, "Türkiye'de, müzakerelerin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilk 2'si Belarus'ta gerçekleşirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile 3'üncü müzakereler hakkında, " Türkiye'de, müzakerelerin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından başlatılan müzakereler hakkında Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov açıklamada bulundu. Rusya BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gatilov Ukrayna ile gerçekleştirilecek 3'üncü müzakereler hakkında, Antalya'da düzenlenmesi planlanan diplomatik forumda yapılması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, " Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya, Belarus'ta müzakere yapılmasını Ukrayna ise Türkiye, Azerbaycan veya Polonya'da müzakerelerin yapılmasını talep etmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmasının ardından müzakerelerin Belarus'ta yapılması kararı alınmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title