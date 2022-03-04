Rusya'nın BM Büyükelçisi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok" - Haberler

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Rusya'nın BM Büyükelçisi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok"

AA - Güncel
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Rus Büyükelçi Nebenzia, Rusya ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü 28 Şubat'ta ele geçirdiğini belirterek, santrale yönelik saldırının "yalan ve yapay bir histeri" olduğunu iddia etti.

Nükleer santralin güvenliğinin Rus ordusu ve Ukraynalı operatörlerce sağlandığını söyleyen Nebenzia, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını ifade etti.

Nebenzia, Rusya'nın "Çernobil trajedisini" Belarus ve Ukrayna halkıyla yaşadığını belirterek, radyasyonun normal seviyelerde tutulmasına herkesten daha fazla önem verdiğini kaydetti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

AA - Güncel

Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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