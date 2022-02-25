Kırgızistan'da, Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Ukrayna'da savaşa hayır" ve "Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı afiş taşıdı.

Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ukrayna'nın Bişkek Büyükelçisi Valeriy Jovtenko ile bir araya geldi.

Jovtenko, Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında Kazakbayev'e ayrıntılı bilgi verdi.

Kazakbayev, ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesi umudunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Mevcut durumu barışçıl bir şekilde çözmek için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normları çerçevesinde münhasıran siyasi ve diplomatik yöntemlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi platformları da dahil olmak üzere yeni müzakere yollarının bulunması gerekiyor."

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan 300'den fazla Kırgızistan vatandaşının tahliyesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.