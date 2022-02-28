Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, " Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika