Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil... - Haberler

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya,

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, " Ukrayna'daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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