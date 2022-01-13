Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 26,6 arttı - Haberler Ekonomi
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Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 26,6 arttı

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 26,6 arttı
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artarak 261,7 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artarak 261,7 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin BDT dışı ithalatı, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 8,2 azalarak 25,7 milyar dolara yükseldi.

Böylece, BDT dışı ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 artarak 261,7 milyar dolara yükselen Rusya'nın, gıda ürünleri ithalatı yüzde 1,5, tekstil ürünleri ithalatı yüzde 19,3, mühendislik ürünleri yüzde 9,6 artarken, kimyasal ürünleri ithalatı ise yüzde 1 azaldı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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