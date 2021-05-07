Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 25 arttı

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 78,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 78,4 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ithalatı, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,7 artarak 22,4 milyar dolara yükseldi.

BDT dışı ithalatı ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 78,4 milyar dolara yükselen Rusya'nın, gıda ürünleri ithalatı yüzde 4,6, kimyasal ürünler ithalatı yüzde 4 yükseldi, tekstil ürünleri ithalatı ise yüzde 17,1 düştü.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6 düşerek 233 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay