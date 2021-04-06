Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı ilk çeyrekte yüzde 16 arttı
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Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı ilk çeyrekte yüzde 16 arttı

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı ilk çeyrekte yüzde 16 arttı

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 55 milyar dolara çıktı.

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Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 55 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ithalatı, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artarak 21,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın BDT dışı ithalatı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 55 milyar dolara yükselirken, gıda ürünleri ithalatı yüzde 2, kimyasal ürünler ithalatı 28,2 ve tekstil ürünleri ithalatı yüzde 23,5 artış gösterdi.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6 düşerek 233 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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