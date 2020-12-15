Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Vali Tavlı'yı ziyaret etti
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Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Vali Tavlı'yı ziyaret etti

15.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:54
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Vali Tavlı'yı ziyaret etti

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen Rogoza, Vali Tavlı ile makamında bir araya geldi.

İki ülke arasında turizm ve ticaret alanında karşılıklı iş birliğinin ele alındığı ziyarette, Rus tur operatörlerine gelecek yıl Muğla'ya tur düzenleyerek tanıtılmasına değinildi.

Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında Rogoza'ya bilgi verdi.

Muğla'nın turizm, tarımda ve mermercilik sektöründe güçlü potansiyele sahip olduğunu anlatan Tavlı, bu alanlarda iş birliği yapmaları gereğine işaret etti.

Tavlı, dünyada eşine az rastlanır doğal güzellikleri ve özellikleri ile Muğla'nın çok özel bir kent olduğunu, tarihi ve kültürel geçmişinin de çok eskilere dayandığını ifade ederek, Rus misafirlerin, iş birliği içinde Muğla'yı daha fazla ziyaret edebilecekleri dile getirdi.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl'ün de hazır bulunduğu ziyaretin ardından Rogoza, Muğla'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda Rusya pazarında yer alan Coante Kuvars fabrikasını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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