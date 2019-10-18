18.10.2019 18:19

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov: 2 ülke arasındaki siyasi diyalog zirveye ulaştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası Congreisum'da, Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği standını ziyaret eden Büyükelçi Erkhov, Türkiye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte" dedi.

'NURİ PAKDİL ÇOK DEVRİMCİ BİR İNSANDI'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yazar Nuri Pakdil'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi. Pakdil ile geçmişte sık sık görüştüklerini söyleyen Arınç, "Çok devrimci bir insandı. Bunu şiirlerinde ve yazılarında ortaya koyardı. Bazen sol elini kaldırır kendi kendine sloganlar atardı. Bizim hem kendi yetişmemiz üzerinde hem de bugünkü orta yaşlı düşünen kesim üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yazdığı kitaplar çok okunmuştur, çok takip edilmiştir. Türk Milletine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Çok sayıda kitapseverin ziyaret ettiği fuar, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: DHA