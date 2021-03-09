Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık...
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık...

09.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:56
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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