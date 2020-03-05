Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada...
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. - ANKARA
Kaynak: İHA