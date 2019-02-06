Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

Rusya'nın Büyükelçiliği tarafından, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır." açıklaması yapıldı.