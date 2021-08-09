Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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