Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli