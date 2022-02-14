Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var... - Haberler
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Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in,

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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