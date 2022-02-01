Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi

Rusya hükümetinin, ABD'nin Ukrayna- Rusya krizinde gerginliğin azaltılması için sunduğu tekliflere yazılı bir yanıt verdiği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Ukrayna konusundaki tekliflerine Rusya'dan yanıt aldığını belirtti.

Yetkili, " Rusya'dan yazılı bir yanıt aldığımızı teyit edebiliriz. Yanıtın detaylarını kamuya açık bir şekilde tartışmak verimsiz olacaktır bu nedenle de yanıtları konusunda konuşmayı Rusya'ya bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1 Şubat sabahı bir telefon görüşmesi yapacağına işaret eden yetkili, "Biz sorunların çözümü için diyaloğa bağlılığımızı sürdürüyoruz, Ukrayna da dahil ortak ve müttefiklerimizle yakın temasımızı sürdüreceğiz." dedi.

ABD, Rusya'nın güvenlik tekliflerine geçen hafta yanıt vermişti

Blinken, 26 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini bildirmişti.

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya'ya önemli diplomatik seçenekler sunduklarını kaydetmişti.

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikasında" değişiklik olmadığını söylemişti.