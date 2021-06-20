Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: 'Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'ye dönen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" dedi.

ABD'ye dönen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağırılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov görev yerine döndü. Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareket eden Antonov, akşam saatlerinde ABD'nin New York kentinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na indi.

Havaalanında Rus ve ABD'li gazeteciler tarafından karşılanan Antonov, ABD'li muhataplarıyla görüşüp görüşmeyeceği ilgili soruya, "Henüz değil. Yarın sabah Amerikalıların tepkisinin nasıl olacağını görelim. Bana Amerikalı muhataplarımızla görüşme fırsatı verin. 10 gün içinde her şey netleşir" dedi.

ABD ve Rusya arasındaki sorunlara değinen Antonov, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı. Rusya'nın şikayet ettiği durumlardan olan ABD'nin vize politikasına dair sorunların çözümüne değinen Antonov, "Amerikalı meslektaşlarımın zaman zaman ileri sürdüğü taleplerle bu sorunu çözmek işe yaramayacak. Her şey eşit şartlarda olmalı. Bu oturup detaylarıyla konuşmamız gereken bir sorun" diye konuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Putin ve Biden arasındaki görüşmeden sonra Putin'in pozitif söylemleri doğrultusunda çalışacaklarını belirten Antonov, "Görevimiz, başkanımızın tarafından dile getirilen pozitif söylemler üzerinde çalışmak ve uygulamaktır. Başkanımız tarafından işaret edilen noktalar üzerine neler yapabileceğimizi çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin büyükelçileri ülkelerine dönmüştü

ABD Başkanı Biden, Mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesiyle "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Aytaç Kara Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 23:24:48. #1.15#

title