Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "İşgal yok, böyle bir plan da yok" - Haberler
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "İşgal yok, böyle bir plan da yok"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov:

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz" dedi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz" dedi.

Ukrayna- Rusya arasındaki krizin ardından, batılı ülkeler Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Rusya, bu iddiaları yalanlarken son olarak Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov da, "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz. Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu doğrulamak istiyorum" dedi.

Kırım'ın Rusya'ya katılımının Rus ordusu operasyonuyla gerçekleşmediğini, Kırım halkının tercihiyle gerçekleştiğini savunan Antonov, "Kırım sorunu çözüldü ve konu kapandı. Bu Rus kuvvetlerinin operasyonlarıyla değil Kırım'da yaşayan halkın kararıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kırım, İşgal, Rusya, Politika, Haberler

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