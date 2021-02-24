Rusya'nın AB Temsilcisi Chizhov: AB'nin yaptırımlarına yanıt verilecektir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'nın AB Temsilcisi Chizhov: AB'nin yaptırımlarına yanıt verilecektir

24.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:11
Rusya'nın AB Temsilcisi Chizhov: AB'nin yaptırımlarına yanıt verilecektir

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Rusya'nın bu yaptırımlara tepkisiz kalmayacağını belirten Chizhov, "Avrupa Birliği'nin daha fazla yıkıcı eylemi olması durumunda, Rusya boşta oturmayacak, uygun yollar ve yöntemler bulacaktır" dedi. Chizhov, Moskova'nın Brüksel'in eylemlerine tepkisinin 'asimetrik olabileceğini' de sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Burcu Kıratlı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın AB Temsilcisi Chizhov: AB'nin yaptırımlarına yanıt verilecektir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 22:11:28. #1.15#
title