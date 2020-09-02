Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Almanya'dan bilgi bekliyor
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Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Almanya'dan bilgi bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğine dair açıklama yapan Almanya hükümetinden bilgi beklediklerini açıkladı.

Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Almanya'dan bilgi bekliyor
02.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:28

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğine dair açıklama yapan Almanya hükümetinden bilgi beklediklerini açıkladı.

TASS haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Yetkili, Rus Başsavcılığının Alman Başsavcılığına daha önce konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, "Başsavcılığımızın talebine yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya tarafından konuya ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını savundu.

Öte yandan TASS'ın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre Rus kriminologlar, Navalnıy'nın vücudunda herhangi bir zehirli ve toksik maddelerin bulunmadığını iddia etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Kaynak: AA

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