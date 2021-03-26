Rusya: NATO'ya yönelik tehditler Rusya'dan değil, Batı dünyasının çözülmeyen sorunlarından kaynaklanıyor
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Rusya: NATO'ya yönelik tehditler Rusya'dan değil, Batı dünyasının çözülmeyen sorunlarından kaynaklanıyor

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya: NATO'ya yönelik tehditler Rusya'dan değil, Batı dünyasının çözülmeyen sorunlarından kaynaklanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'ya yönelik tehditlerin Rusya'dan değil, Batı dünyasının "ırkçılık", "milliyetçilik" ve "ayrımcılık" gibi çözülmeyen sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'ya yönelik tehditlerin Rusya'dan değil, Batı dünyasının "ırkçılık", "milliyetçilik" ve "ayrımcılık" gibi çözülmeyen sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO'nun eylemlerini ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO yetkililerin Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

NATO'nun Karadeniz'de varlığını güçlendirme yönünde girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, buna gerekli cevabı vereceklerini belirtti.

Rusya'nın NATO için tehdit olmadığına işaret eden Zaharova, "NATO, yanlış yerde tehdit arıyor. Tehditler Doğu, Moskova veya Rusya tarafından yaratılmıyor. Yeni tehditler pandemi, ekonomi alandaki istikrarsızlık, insan hakları ve bunların siyasallaştırılması, Batı dünyasının ırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık gibi çözülmeyen sorunlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Borrell'in açıklaması büyük bir budalalık"

Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Rusya tehlikeli bir komşu" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek "Bu, büyük bir budalalıktır." ifadesini kullandı.

Bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunun altını çizen Zaharova, AB'ye Rusya'yı suçlama tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın diyalog kurmak istemediği" yönündeki açıklamasını da eleştirerek "Bu açıklamalar doğru değil, yalandır." diye konuştu.

Rusya'nın NATO ile diyalog kurmaktan yana olduğunu savunan Zaharova, "Askeri uzmanlar dahil çeşitli uzmanların katılımıyla görüşmelerin yapılmasını teklif etmiştik. NATO'nun çatışmacı tavrını, dış politikamızda ve askeri alandaki planlamamızda dikkate alacağız." ifadesini kullandı.

NATO ve AB yetkililerin Rusya ile ilgili açıklamaları

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Mart'ta gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin zorlu olduğuna işaret ederek "Anlamlı bir diyalog için yıllardır süren baskı ve irtibat kurma girişimlerine rağmen Rusya, hem içeride hem de dışarıda saldırgan davranışlarını artırmış durumda." ifadesini kullanmıştı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini belirterek "Rusya tehlikeli bir komşu ama ortak çıkarımız olan İran nükleer anlaşması veya iklim değişikliği gibi konuları onlarla paylaşmamız gerekli. Bunların ötesinde uluslararası hukuku ihlal ettiğinde Rusya'yı frenlememiz ve geri itmemiz şart." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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