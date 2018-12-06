Rusya, NATO ve Amerika'dan Karadeniz'i Isıtan Hamle

Ukrayna'nın Kerç Boğazı'na 3 askeri gemi göndermesinin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna krizine ABD de dahil oldu. Rusya Kırım'a askeri nakliye uçağı indirirken ABD'nin ise Azak'a savaş gemisi göndereceği öğrenildi.

Karadeniz'de yaşanan Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz uluslararası boyuta taşındı. NATO'nun Ukrayna'ya destek olmasının ardından gözlerin çevrildiği Karadeniz'in kuzeyinde askeri hareketlilikler de başladı. Ukrayna'nın savaş durumunda olmasından sonra Rusya'nın aldığı kararlarda taviz vermemesine ABD'den ilk hamle geldi. CNN Televizyonunun iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ile Rusya arasındaki Karadeniz'in uzantısı olan Azak Denizi'ne askeri gemi gönderecek.

Rusya ve NATO'dan da hamleler geldi

ABD'nin Azak Denizi'ne savaş gemisi göndereceği iddiasından sonra gece yarısı önemli bir açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre NATO, Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarını korumak maksadıyla bölgeye 2 destroyer gönderecek. Buna karşı aynı saatlerde Rusya'nın 173. Hava İndirme Tugayı, Kırım'a nakledildi. Kırım'daki, Rusya'ya ait Anapa Askeri Havalananına İL-76 askeri nakliye uçağı indi. Tarafların bu girişimlerinden sonra Karadeniz'de yeniden askeri hareketliliklerin oluşmasından korkuluyor. - MOSKOVA