Rusya, NASA Astronotları İçin Soyuz Biletlerinin Fiyatını Arttırdı

Rusya, NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmelerini sağlayan Soyuz roketinin biletlerinin fiyatlarını enflasyon sebebiyle arttırdığını açıkladı. NASA'nın Roscosmos ile 2015 yılında yapılan sözleşmesinde Soyuz roketindeki bir kişilik yerin bileti 82 milyon dolar idi. Şimdi ise bu fiyata %5 zam yapıldı.

Zam ile uygulanacak olan fiyat net olarak belirtilmemiş olsa da matematiksel hesapla bunun 4 milyon dolar civarı bir zama denk geleceğini görebiliyoruz. NASA'nın açıklamalarına göre Soyuz roketiyle 2020 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki astronot gönderilmesi muhtemel.

Bunun sebebi olarak ise SpaceX'in ve Boeing'in uzay araçlarının test uçuşlarında sorun olabileceği, böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA astronotlarının bulunamayabilmesi gösterildi.