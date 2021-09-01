Rusya, muhalif Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapattı
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Rusya, muhalif Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapattı

Rusya, muhalif Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapattı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) tasfiye edildi.

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) tasfiye edildi.

Rusya Federal Vergi Servisinin tüzel kişi kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, kar amacı gütmeyen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edildi.

Rus muhalif Navalnıy tarafından 2011'de kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle Rusya Adalet Bakanlığınca 2019'da "yabancı ajan" statüsüne alınmıştı.

Navalnıy, 2020'de vakfı kapattığını duyurarak yeni bir hukuki yapılanmayla burayı yeniden açmış, Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne almıştı.

Rus mahkemesi, 9 Haziran'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan ederek, bunların faaliyetlerini yasaklamıştı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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