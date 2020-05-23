Rusya Müftüler Konseyi Türkiye'nin bayramını kutladı Rusya Müftüler Konseyi, Rusya'daki Müslümanlar adına Türkiye'deki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Rusya Müftüler Konseyi, Rusya'daki Müslümanlar adına Türkiye'deki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Ruşan Hazrat Abbasov'un görüntülü mesajı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ve Rusya'daki Müslümanlar adına Türkiye'deki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Abbasov, Rusya ve Türkiye Müslümanlarının birbiriyle güçlü kültürel ve dini bağlara sahip olduğunu vurguladı.

Abbasov, iki ülke arasında dini kurumların desteğiyle çeşitli platformlarda yararlı eğitim projelerinin hayata geçirildiğini de belirtti.

Kaynak: AA