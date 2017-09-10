Rusya-Mısır Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

Rusya'nın, Mısır ile "Dostluğun Koruyucuları 2" adlı ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Rusya-Mısır Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

Rusya'nın, Mısır ile "Dostluğun Koruyucuları 2" adlı ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com