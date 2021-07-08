Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuş yasağını kaldırdı
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Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuş yasağını kaldırdı

Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuş yasağını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuşlarla ilgili yasağı sonlandırdı.

Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuşlarla ilgili yasağı sonlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 2015'te Mısır'a charter uçuşlara yönelik yürürlüğe koyulan yasak iptal edildi.

31 Ekim 2015'te Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinden St. Petersburg'a giden Rus yolcu uçağı, Sina yarımadasına patlama nedeniyle düşmüştü.

Uçakta bulunan 224 yolcunun tümünün hayatını kaybettiği olay sonrasında Rusya Mısır'a yönelik tüm uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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