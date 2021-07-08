Rusya Milli Futbol Takımı'nda Cherchesov dönemi bitti
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Rusya Milli Futbol Takımı'nda Cherchesov dönemi bitti

Rusya Milli Futbol Takımı'nda Cherchesov dönemi bitti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), milli takım teknik direktörü Stanislav Cherchesov'un görevine son verildiğini açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), milli takım teknik direktörü Stanislav Cherchesov'un görevine son verildiğini açıkladı.

RFS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ağustos ayından bu yana milli takımı çalıştıran 57 yaşındaki Rus teknik adamın sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla feshedildi.

Cherchesov'un yönetiminde 57 maça çıkan Rusya Milli Takımı, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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