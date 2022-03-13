- Rusya, Mıkolayiv'de okulu vurdu

KİEV - Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusu bir okul binasını vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusu bir okul binasını vurdu. Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, Rusya'nın okul binasını bombaladığını duyurarak, "İşgalciler okulu vurdu. Moral olarak nasıl bir çöküntüde olmalı ki insan böyle bir emir verebilsin? Orada şuan tahliyeyle ilgileniyoruz. Buraya geldiler cevaplarını aldılar, oraya gittiler yine aldılar cevaplarını. Şimdi başka yöne doğru yöneldiler orda da gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.