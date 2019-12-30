Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı
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Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı

Küresel ısınmanın artan etkileri ile Rusya bu sene 120 yıldır en sıcak senesini geçirdi.Rusya Meteoroloji Servisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019’un en sıcak geçen yılı olduğunu ifade etti

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02
Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı

Küresel ısınmanın artan etkileri tartışılırken son 120 yılda meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak senesini yaşadı.


Rusya Meteoroloji Servisi 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019'un en sıcak geçen yılı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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