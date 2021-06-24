Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Reşetnikov, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin bakır, nikel ve alüminyum gibi ürünlerin ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu metallere ihracat vergisi uygulamak istediklerini belirten Reşetnikov, "Demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla 31 Aralık'a kadar, geçici olarak en az yüzde 15 vergi uygulamayı planlıyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, metal fiyatlarında küresel bazda yaşanan artışa işaret ederek, "Metal ürünlerine ihracat vergisi sayesinde federal bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble ilave gelir sağlanabilecek." diye konuştu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaların ardından, Moskova Borsası'ndaki Rusya'nın önde gelen metal şirketlerinin hisselerinde yüzde 4 ila 7 arasında değer kayıpları yaşandı.

Rusya'da metal fiyatlarının regüle edilmesine yönelik istişareler 2020'de başlamış, ancak Rus metal şirketlerinin itirazları nedeniyle uygulamaya geçilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Uçuş yasağı kalktı, Rus turistler sahile indi
Uçuş yasağı kalktı, Rus turistler sahile indi
Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: 10 bin liralık bilezik 100 lira
Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: 10 bin liralık bilezik 100 lira
Rusların Antalya'ya akını başladı, hava trafiği yüzde 45 arttı
Rusların Antalya'ya akını başladı, hava trafiği yüzde 45 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Emre Kocadağ Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:34:44. #1.16#

title