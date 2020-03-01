Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi,...
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Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi,...

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

01.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:12
Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi,...

merkezli yayın yapan Sputnik isimli ajansının servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: 80 yıl önce neden tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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