Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek
Rusya'da Merkez Seçim Kurumu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.
Rusya'da Merkez Seçim Kurulu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.
Muhalif isimlerin yerel seçimlere katılabilmesi için Moskova'da yapılan gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmış, polis aşırı şiddet uyguladığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle