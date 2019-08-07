Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek

Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek

Rusya'da Merkez Seçim Kurumu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.

07.08.2019 23:58
Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek

Rusya'da Merkez Seçim Kurulu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.

Muhalif isimlerin yerel seçimlere katılabilmesi için Moskova'da yapılan gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmış, polis aşırı şiddet uyguladığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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