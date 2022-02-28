Rusya Merkez Bankası, rublenin tarihi değer kaybının ardından faizleri iki katından fazla artırdı

Rusya, rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesinden sonra faiz oranlarını iki katından fazla artırdı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranının yüzde 9,5'tan yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD, AB ve İngiltere'nin Rus bankalarını finans piyasalarından dışlama kararınının ardından geldi.

İngiltere'deki herhangi bir kurumun Rusya Merkez Bankası, maliye bakanlığı ve varlık fonuyla işlem yapması yasaklandı.

Hükümetin açıklamasında "İngiltere hükümeti, ivedikle İngiliz özel ve tüzel kişilerinin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'yla işlem yapmasının yasaklanmasına yönelik sınırlamaları hayata geçirmek için gerekli adımları atacak" denildi.

Ruble, hafta sonunda bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten dışlandığının ortaya çıkmasından sonra rekor seviyede düşmüştü.

Rusya Merkez Bankası mevduat sahiplerinin bankalara akın edebileceği kaygıları üzerine sükunet çağrısında bulundu. Banka, "finansal istikrarı koruyacak ve operasyonel devamlılığı sağlayacak kaynak ve araçlara sahip olduğunu" duyurdu.

Varlık yönetimi şirketi Charles Stanley'nin kıdemli yatırım yöneticilerinden Will Walker-Arnott, BBC'ye "Rusya giderek küresel finans sisteminden dışlanmış bir parya ekonomi haline geliyor" dedi.

Artan gerilim Brent petrolün varil fiyatının yüz doların üzerine çıkmasına neden oldu. Mali istikrarsızlık kaygıları nedeniyle Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 1'den fazla düştü. Paris ve Frankfurt borsalarındaki düşüş yüzde 2 civarında.

Ham petrolün fiyatı yüzde 4,5 artarken dolar ve altının değer kazandı.

İşgalin başlamasından sonraki en ağır yaptırım

Avrupa Birliği, ABD ve müttefiklerinin bazı Rus bankalarını SWIFT'ten dışlama kararı Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya uygulanan en ağır yaptırımlardan biri oldu.

Rusya Merkez Bankası'nın varlıkları da dondurulacak, ülkenin deniz aşırı rezervlerine erişimi sınırlanacak.

Ortak açıklamada amacın 'Rusya'nın uluslararası sistemden daha da dışlanması' olduğu belirtildi.

Rusya, petrol ve gaz ihracatı için SWIFT sistemine bağımlı.

Rus lider Vladimir Putin'in Rusya'nın nükleer silahları da içeren "Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'özel alarm' vermesinin de yatırımcıları tedirgin ettiği belirtiliyor.

Geçen hafta kredi derecelendirme şirketi Moody's geçen hafta Rusya'nın kredi notunun "Çöp" statüsüne indirilmesi seçeneğini değerlendirmeye aldığını açıklamıştı.

BBC Kuzey Amerika Ekonomi M uhabiri Michelle Fl eury 'nin analizi

Rusya ağır yaptırımların uygulanmasından sonraki ilk iş gününde ruble dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetti. Euronun değeri yüzde 1'den fazla düştü ve petrolün fiyatı arttı.

Bu hafta sonu getirilen yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin finansal ve sosyal maliyetini artırıyor.

Rusya'da insanlar, kartlarının çalışmayacağı ve para çakme limitlerinin düşürülebileceği endişesiyle bir süredir bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Düzenleyici kurumlara göre Rus kamu bankası Sberbank'ın Avrupa'daki operasyonlarının sekteye uğradı.

Yaklaşık 630 milyar dolar tutarında yabancı rezervi olan Rusya Merkez Bankası'na getirilen yasak, bankanın rubleyi koruma kabiliyetini sınırlayacak. Ruble'nin zayıflamasının enflasyonu da artırması bekleniyor.

Bu durum Rusya Merkez Bankası'nın az sayıda seçenek bırakıyor. Bunlar arasında faiz artırımı ve para giriş-çıkışını sınırlama da var.

Rusya'da halkın para çekmek için bankalara akın edebileceği belirtiliyor.

Cuma günü Merkez Bankası ATM'lere gönderilen parayı artırmak zorunda kaldı. ATM'lerden nakit talebinin Mart 2020'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydediliyor.

Merkez Bankası bugün aracı kurumlardan yabancı özel ve tüzel kişilerin satış emirlerini askıya almalarını istedi.

Banka forex ve para piyasaları dışındaki piyasaların işlem yapıp yapmayacağı konusunda kararın henüz verilmediğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Moskova'da ATM ve döviz bürolarının önünde uzuk kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

SMBC Private Wealth şirketinin yatırım birimi başkanı Alexandre Moutin, halihazırda bankalara akın olduğunu ve önümüzdeki günlerde bunun artmasının beklendiğini söyledi.

Moutin "Savaş, Putin'in beklediğinden daha uzun sürecek ve Batı'yla uluslararası toplumun yanıtı düşündüğünden daha yıkıcı olacak" dedi.